Flere hundre Nes-elever er med på den nasjonale avisuken

Som et ledd i den nasjonale avisuken, kalt Mediekompasset, tok elevene ved Auli skole Raumnes nær- mere i øyesyn

Mandag startet den nasjonale avisuken, og flere hundre elever på åtte skoler i Nes vil ha redaksjonelt innhold på timeplanen hele uken. En halv million aviser er fordelt på norske skolepulter, og Auli hadde blant andre aviser også Raumnes som tema hele uken.

Har vært arrangert i 20 år

Avis skolen, som nå heter Mediekompasset, har arrangert avisuke 20 år i Norge. Totalt er det 122 aviser med på denne dugnaden. Mediekompasset er en del av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og skal inspirere til leselyst, demokratiforståelse og engasjement gjennom skoleåret. I avisuken får elevene oppgaver knyttet til journalistikken som er tilrettelagt for kompetanseplanene for 4., 6., og 9. klassetrinn. Lokalavisen er grunnstammen i opplegget enten elevene jobber med den på nett eller papir.

Lært mye om lokalavisen

- Vi har lært litt om hvor mye avisen koster, og hvor ofte Raumnes kommer ut. Vi har fått forskjellige oppgaver, og det som jeg sliter litt med å finne ut av er hvilke abonnementstyper Raumnes kan tilby, sier elev ved 6. klassetrinn på skolen, Katja Correia Pereira Fuglerud.

- Vi skal jobbe litt i neste uke også, fordi det er to planleggingsdager her på skolen denne uken, skyter Emilie Grimsen Haldorsen inn, og legger til at hun synes dette er veldig morsomt å få være med på, og at hun i helgen skal lese ferdig Aftenposten som hun begynte på i går.

Har gitt ut egen avis

Nicklas Ekland Johnsen og Daniel Lucas Bråthen Leknes har allerede prøvd seg som journalister. De lagde en avis ved skoleslutt forrige året, og er tydelig stolt av produktet sitt.

- Vi bruker en mal på nettet for å lage en fire siders avis som vi viser til klassen før vi slutter skoleåret. Dette synes vi er kjempegøy, sier de begge, og legger til at de neppe vil slutte med å lage aviser.

Lærer på skolen, Margrethe Aune Arnstad, merker seg den gode stemningen og entusiasmen dette har skapt i klassen.

- Elevene synes det er stas å ha en papiravis mellom hendene, blant alt det andre på nett, sier hun.

