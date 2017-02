Fjerdeplass til Tiril på 20-kilometeren

Det ble en fjerdeplass til Tiril Udnes Weng i norgescupens 20-kilometer i Nannestad søndag.

Nannestad

Marthe Kristoffersen var suveren i 20-kilometeren i Norgescupen i Nannestad på søndag. Hun knuste all motstand, og gikk i mål 40 sekunder foran neste konkurrent. Tiril Udnes Weng gikk inn til en hederlig fjerdeplass, litt over ett og et halvt minutt bak Kristoffersen. Tvillingsøster Lotta gikk inn på en sjetteplass, 34 sekunder bak sin søster. Amalie Håkonsen Ous havnet på en 18. plass, hun gikk i mål fem minutter etter Kristoffersen.

Les mer om: sport