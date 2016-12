Fikk to ukjente menn på besøk på Bjertnestunet

Roger Bakke bor på Bjertnestunet. Han vil advare mot to ukjente menn som ringte på hos ham rett før midnatt søndag.

- Jeg fikk ubedt besøk av to mørke menn. Som vanlig hadde jeg skrudd av alt lys for kvelden. Da ringte de på. Jeg så gjennom vinduet at det var to mørke karer. De så ikke meg i starten, sier Roger Bakke.

Han flyttet for noen år siden inn på boligfeltet Bjertnestunet på Opaker. Han forteller videre at de to mennene gikk litt rundt på plassen utenfor huset. Så fikk de se at han sto innenfor vinduet, og da gikk de bort fra gårdsplassen.

- Jeg fikk på meg klærne, gikk ut og fikk etter hvert stoppet dem. Jeg ville jo vite hvorfor de hadde ringt på hos meg, sier Bakke.

Han forteller at det ikke var lett å få noe fornuftig ut av de to.

- De kunne ikke engelsk. Det jeg forsto ut fra samtalen var at de hevdet å være tyske og at de var studenter fra Kongsvinger. De så ut til å være fra Midtøsten et sted. De hadde ingen forklaring på hvorfor de ringte på hos meg. Det ble bare tull alt sammen, sier Bakke.

De to forlot området etter å ha blitt oppdaget. Hva de ville med å ringe på hos Bakke rett før midnatt søndag kveld, fikk han ikke svar på.

Han hadde lest en notis i Raumnes på julaften, nettopp om to ukjente som sist uke opptrådte svært mistenkelig og snoket rundt på Bjertnestunet.

- Dette kan ha vært de samme karene. Jeg ønsker å advare beboerne på feltet her. Dette er langt fra hyggelig. Jeg kontaktet politiet, men de virket ikke særlig interessert. Jeg antar at de to er i alderen 30 - 35 år. Den ene hadde hettegenser, men jeg så at han var mørk i huden. Han var tynn og cirka 1,80 høy, Den andre var kortklipt, cirka 1,85 høy og litt fyldigere, sier Bakke.

Les mer om: nyheter