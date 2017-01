Fikk 650 000 av kommunen grunnet krav fra skiforbundet, nå senker forbundet kravet

For å kunne arrangere Norgescup for jr. hadde Norges Skiforbund satt som krav at det ble bedre nettløsning i Nes Skianlegg. Kommunen ga 650 000 i pengestøtte for å få på plass bedre nettløsning. Etter at pengene var tildelt har forbundet fjernet kravet.

Fenstad

- Det stemmer at det var et stort ønske fra vår side at man fikk på plass en bedre nettløsning i anlegget enn det man har hatt. Nå fikk ikke skianlegget rullet ut sitt nye fibernett, men snø er uansett viktigere enn nett. Så det blir renn, sier Asgeir Moberg i Norges Skiforbund.

Konkrete krav fra forbundet

I fjor sommer ble Nes Skialegg tildelt å arrangere Statoil Norgescup for junior. Skianlegget sendte deretter en søknad til kommunen om pengestøtte på 800 000 kroner for å legge fiberkabel til anlegget. I søknaden poengterte skianlegget at forbundet hadde satt et krav for å få arrangere cupen at det kom på plass en bedre nettløsning i anlegget. Kommunestyret fattet vedtak om å gi 650 000 kroner til tiltaket. I saksframlegget var kravet fra forbundet et vesentlig poeng for å gi penger til tiltaket.

- Nes Skianlegg skal i januar 2017 arrangere Statoil Norgescup jr. og ett av kravene fra Norges Skiforbund er at det må være på plass en bedre nettløsning i anlegget enn det som er i dag, heter det i saksframlegget til politikerne.

Forholdt seg til søknad

I følge rådmannens saksframlegg skulle det være mulig å få på plass fibernettet til skirennet i midten av januar. Nes Skianlegg kunne denne uka røpe at de ikke rekker å legge ut fibernettet til rennet, således har kravet de la fram i søknaden om pengestøtte blitt en realitet.

- Vi har forholdt oss til søknaden, og her kommer det fram at det var et krav fra forbundet. Det er ikke uvanlig å få dispensasjon når noe inntreffer, men jeg forventer at midlene fra kommunen benyttes til det vedtatte formålet, sier rådmann Johnny Pedersen.

Har sikret bedre nett

Rune Åslund i Nes Skianlegg kan for å legge fibernettet må man grave 3000 meter med fibertrasé på dugnad. Dette arbeidet rakk ikke ildsjelene i skianlegget før rennet. Skiforbundet har nå gitt en dispensasjon fra kravet om bedre nettilgang.

- Vi har noen tusenkunstnere som har tatt noen grep slik at vi har fått noe bedre nettilgang, men situasjonen er ikke holdbar, sier Åslund.

Fiber til sommeren

Han forsikrer at de 650 000 kronene kommunen har spyttet inn vil benyttes til fibernett.

- Det nettet vi har i dag er ikke holdbart, og vi har stablet på beina en kvasiløsning. Vi har veldig stort behov for fiber, både til kommunikasjon og betaling. Jeg håper at vi har fibernettet klart til sommerferien, og pengene fra kommunen skal naturligvis brukes til dette, sier Åslund.

Det nettet vi har i dag er ikke holdbart, og vi har stablet på beina en kvasiløsning.

Rune Åslund, Nes Skianlegg

Les mer om: nyheter