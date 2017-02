Esval med gladmelding til abonnentene

Nesbuene kan vente seg en gledelig overraskelse når regningen for kommunaltekniske huseiergebyrer dumper ned i postkassen i disse dager.

Renovasjonsgebyret for første termin er nemlig kuttet. Dermed kan alle glede seg over å kunne spare noen hundrelapper. Abonnementsgebyret for å være tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen er på 1543 kroner i året, og for en termin utgjør dette 385 kroner. I tillegg kreves avgift for de ulike avfallsbeholderne, og avgiftens størrelse er avhengig av hvilke dunkstørrelse den enkelte husstand har. Uansett vil dette også utgjøre noen hundrelapper i besparelse.

Daglig leder ved Esval miljøpark, Jonny Eriksen, forklarer at årsaken til gebyrkuttet er at miljøparken over tid har jobbet målrettet både med kostnadskontroll og å finne effektive renovasjonsløsninger.

Som en konsekvens av dette har kostnadene for å hente og behandle husstandenes avfall i Nes gått ned. Dette kommer nesbuene til gode og gjør at vi ikke trenger å kreve inn renovasjonsgebyr for første termin 2017.

- Samtidig er renovasjonsgebyret for de neste terminene redusert betydelig sammenliknet med 2016, sier Eriksen, og forklarer at selvkostprinsippet gjelder for renovasjonsordningen.

- Det betyr at når vi sparer penger, skal det komme innbyggerne til gode, sier han.

Eriksen forklarer at miljøparken har inngått nye avtaler for behandling av avfallet g at de har vært nøye med å følge opp fakturaer og abonnenter slik at alle får riktige gebyrer.

- Vi har fått bedre avtaler for behandling av avfallet og bedre kontroll og oppfølging, sier han.

