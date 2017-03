En hemmelig sluttavtale med ØRU-direktøren

ØRU betaler Akershus Fylkeskommune 885 000 kroner for å ansette tidligere direktør i ØRU, Kurt Gøran Adriansen. Avtalen mellom partene skal være hemmelig.

- Partene har framforhandlet en sluttavtale, og vi har løst det på denne måten. Det er slik det ble, sier styreleder i Øvre Romerike Utvikling, Tom Staahle, ordfører i Ullensaker.

ØRU har sagt opp tidligere direktør i ØRU, Kurt Gøran Adriansen, med virkning midten av februar. Den tidligere Nes-rådmannen har fått en prosjektstilling i Akershus fylkeskommune som varer fram til 30. september 2018. Fylkeskommunen er medlem av ØRU-samarbeidet, og i avtalen som er inngått mellom ØRU og fylkeskommunen kommer det fram at ØRU-kommunene skal betale 885 000 kroner til fylkeskommunen for å overta arbeidsgiveransvaret for Adriansen.

- Hva er bakgrunnen for denne oppsigelsen og avtalen?

- Det kan jeg ikke kommentere, sier Staahle.

I sluttavtalen meloom ØRU og Adriansen står det at partene er enige om å bevare taushet om avtalen og dens forhistorie, og at det skal utarbeides en felles pressemelding. En sluttavtale kan imidlertid ikke begrense offentlighet utover det som er regulert av Offentlighetsloven. Loven åpner ikke for at fratredelsesavtaler i seg selv er unntatt offentlighet.

- Det var et ønske fra Adriansen og hans advokat å bevare taushet om avtalen, men avtalen i seg selv er offentlig og vi kan ikke holde den unna offentligheten, sier Staahle.

- Men årsaken til oppsigelsen er hemmelig?

- Bakgrunnen for avtalen kommenterer vi ikke, og her forholder vi oss til det som er regulert i avtalen, sier Staahle.

I avtalen står det også at ØRU skal dekke Adriansens nødvendige juridiske utgifter i forbindelse med forhandling og inngåelse av sluttavtalen. I følge Ullenskaer-ordføreren har ikke Adriansen foreløpig frammet et slikt krav.

Kurt Gøran Adriansen har nå startet sitt nye arbeid i fylkeskommunen. Han kommenterer ikke saken.

- Det skal sendes ut en pressemelding, og utover det er det avtalt taushet om avtalen, sier Adriansen.

- Hva tenker du om at avtalen er offentliggjort?

- Det har jeg ingen kommentar til, sier Adriansen.

