Elevene overbeviser med topp kvalitet i alle ledd

Årets skolerevy fra Nes videregående skole har mange gjenkjennbare poeng fra tidligere revyer. Kvaliteten på revyen har imidlertid trolig sjelden vært bedre.

- Dere er utrolig dyktige. Revyen var full av gode skuespillere, gode dansere og gode musikere. Det ligger masse jobb bak det dere presterer, og det er flere enn meg som har kjent seg igjen her i kveld, uttalte rektor Anna Helene Teien etter onsdagens premiere av Nes videregåendes skolerevy «Greatness».

Bygge mur rundt Hvam

For niende år på rad leverer tredjeklassingene på Nes videregående skole et forrykende revyshow i kulturhuset, og årets revy var preget av overbevisende kvalitet i alle ledd. Akkurat som rektoren påpekte var det sterke prestasjoner både innen teater, sang og koreografi. I tillegg ble revyen perfeksjonert av imponerende sterke musikerprestasjoner. Det er tydelig at det er en rivalisering mellom elevene på Nes og Hvam videregående skole, og en rød tråd gjennom hele revyen er stikkene mot sine kollegaer på Hvam.

- Jeg ønsker å bygge en mur rundt Hvam, og jeg skal få hvamsingene til å betale for den, sa russepresident Emilie Haakerud, forkledd som USAs nye president Donald Trump.

Kjørte politikerne

Elevene har også satt seg inn i hvordan politikerne i kommunen opptrer, og de parodierte blant annet hvordan politikerne behandlet kommunebudsjettet. Ali Reza Nouri (SV) var i overkant ungdommelig, ordfører Grete Sjøli (Ap) var mest opptatt av å få et nytt kontor med dansk design, og Åse Birgitte Skjærli (V) var litt vel opptatt av å få flere ammekontorer på Årnes.

- Jeg ønsker at vi skal bruke mer penger på å bygge et ammekontor for hver tiende meter på Årnes, sa hun.

Som seg hør og bør fikk lærerne på skolen gjennomgå i morsomme parodier. Det er grunn til å håpe at lærerkollegiet og rektoren på skolen fungerer noe bedre enn det elevene karikerte. Hele showet ble avsluttet med et siste stikk til Hvam, der Erna Solberg har planlagt en kommunereform, og hun konkluderte med å slå sammen Hvam med en annen kommune.

