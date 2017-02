Elevene arrangerte dag full av morsomme utfordringer

Bading i isvann, bruskasseklatring og leirdueskyting var noen av aktivitetene under årets happening på Hvam videre- gående skole.

Hvam

Tirsdag og onsdag denne uka tok skolen imot 460 elever fra ungdomsskoler i Nes og Ullensaker til årets super challenge. I ti år har idrettslinjas tredjeklassinger planlagt og organisert aktivitetsdagen, og årets utgave beskrives som en suksess.

Over all forventning

- Det gikk veldig fint. Det var mye å gjøre i forkant med mye planlegging, og det var mange nervøse tredjeklassinger som ikke var helt sikre på hvordan dagen kom til å arte seg. Men det gikk over all forventning, og det ble ikke så mye kaos som vi trodde det skulle bli, sier Hedda Fallet i ledergruppe for Hvam super challenge 2017.

Hun forklarer at det var rundt 450 besøkende elever fra ungdomsskolene Runni, Allergot, Nordby og Vesong i tillegg til at vg1-elever på Hvam fikk prøve se på de mange utfordringene i den noe annerledes aktivitetsløypa.

- Aktivitetene var alt fra å bade i stamp med isvann, leirdueskyting, paintball, bruskasseklatring til quiz. Det var noe for alle, forklarer Fallet.

To hovedgrunner

Hun opplyser at det er to hovedgrunner til at elevene gjennomfører dette arrangementet.

- For det første ligger det i kompetansemålet til tredjeklasse, og for det andre er det fin promotering for skolen. Målet er at de 10.-klassingene som besøker skolen disse dagene skal få lyst til å søke seg hit. Vi vil at de skal få et godt inntrykk av skolen, sier hun.

I tillegg til at avgangselevene ved idrettsfagslinja sto for arrangementet, var andreklassingene med som funksjonærer på de ulike postene.

Flott øvingsobjekt

Erlend Risvik Paulsen, avdelingsleder idrett og medier og kommunikasjon, opplyser at super challenge ble arrangert på skolen for første gang i 2007.

- Dette arrangementet er et utrolig flott øvingsobjekt for elevene på veldig reelle premisser. Det er også en fin anledning til å bruke den arenaen vi har her på Hvam og vise fram skolen. At elevene møter gjennomsnittsklassene der ute, også elever som ikke er veldig interessert i idrett, ligger det også mye god læring i, sier Risvik Paulsen.

Dette arrangementet er et utrolig flott øvingsobjekt for elevene på veldig reelle premisser.

Erlend Risvik Paulsen

Les mer om: nyheter