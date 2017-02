E16-bommen fjernes før påske

Før påske skal bomstasjonen på E16 mellom Kløfta og Nybakk fjernes, samtidig som takstene på bommen ved Kongsvinger/Slomarka skal endres.

- Fjerningen av bommen er nært forestående, og den skal tas ned før påske, sier Jon-Terje Bekken, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

Bekken kan ikke gi noen konkret dato, men forteller at Samferdselsdepartementet har en pressemelding rett rundt hjørnet.

Grunnen til at bomstasjonen skal fjernes er at strekningen Kløfta - Nybakk er nedbetalt.

Ny bom

Bekken kan fortelle at nedleggelsen av bommen ved Nybakk også har sammenheng med etableringen av bomstasjonen Kongsvinger/Slomarka, der takstene skal endres. Raumnes har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet, men har ikke klart å komme i kontakt med noen som kan uttale seg.

Opprinnelig til 2022

Strekningen Kløfta - Nybakk ble åpnet i 2007, og den opprinnelige nedbetalingsplanen var 15 år.

- Det er i all hovedsak lav rente over tid, samt økt trafikk, som er årsaken til at vi ligger så langt foran det opprinnelige tidsskjemaet, sa Bekken til Raumnes da saken først ble omtalt i fjor.

I 2014 ble daglige passeringer målt til 9599 biler, mens ÅDT (årsdøgntrafikk) i 2015 er målt til 9380, altså en liten nedgang på 219 biler daglig.

Dagens takster

En passering på Nybakk koster i dag 20 kroner for personbil og 40 kroner for lastebil. På strekningen for Kongsvinger / Slomarka er prisene 32 for personbil og 64 for lastebil. Det er usikkert hvordan takstene vil bli endret som følge av nedleggelsen av bomstasjonen på Nybakk.

E16 gjennom Nes

Når det gjelder bygging av E16 gjennom Nes, sa Arbeiderpartiet i november at de ønsket ny fart i reguleringsprosessen.

- For å få ytterligere fortgang i saken, ønsker vi nå å rette en henvendelse til Statens vegvesen og kreve at prosessen med reguleringsplan gjenopptas snarest, skrev Tone Rønoldtangen (Ap) i en interpellasjon, der hun også fremmet forslag om at det på delstrekning tre, Uåa - Ullern velges alternativ to, som er nordre alternativ. Forslaget fikk flertall i kommunestyret.

