Det ble nervepirrende mot slutten

FUVO ledet 2-0 til pause over Skjetten, men gjestene ga seg ikke uten kamp i 2. omgang.

FUVO spilte en solid førsteomgang og gikk i garderoben med ledelse 2-0 etter scoringer av Kim Brenna og Sivert Falck-Ytter Dæhlie.

I andreomgang kom de grønne fra Skjetten mer med i spillet og produserte etter hvert mange gode sjanser. De reduserte også en gang og jobbet hardt for å utligne. Preben Finstad skapte ro i rekkene med et flott raid og skudd som gikk i mål via en Skjetten-spiller. Men fem minutter før ordinær tid sørget gjestene for scoring til 3-2 og det ble noen ekstra nervepirrende sluttminutter.

FUVO tok alt i alt en fortjent seier 3-2.

