Departementet mottok 330 høringsinnspill

330 ytringer kom inn til departementets forslag om å endre Naturmangfoldloven for å åpne for lisensfelling av flere ulver også inne i ulvesonen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skapte like før jul store bølger blant befolkningen i Nes og øvrige kommuner inne i ulvesonen da press fra blant andre Naturvernforbundet fikk ham til å stoppe en planlagt jakt på fire familiegrupper, inntil 32 ulver, inne i ulvesonen. Jakta skulle blitt igangsatt fra 1. januar.

Dagens krav

I kjølvannet av dette uttalte Helgesen at han måtte forholde seg til norsk lov, og at en lovendring må til for å endre kriteriene. Han foreslår nå en ny hjemmel i Naturmangfoldloven som vil gi noe utvidet adgang til lisensfelling av ulv, og dermed kunne gi rovviltforvaltningen en mulighet til å ta ut et begrenset antall flere ulver ved lisensfelling, uten at dagens krav til fare for skade på beitedyr er oppfylt.

Dette punktet sto sentralt i vedtaket om å stoppe den nevnte jakta fra årsskiftet. Faren for skade på beitedyr ble ikke vurdert som stor nok.

Bern-tilpasning

- Det nye forslaget består i at vi tar inn tekst fra Bernkonvensjonen i Naturmangfoldloven. Dermed blir loven mer tro til teksten i konvensjonen. En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier Helgesen.

Nes-engasjement

Våre lokalpolitikere er naturlig nok opptatt av den videre forvaltningen. Etter at jakten på fire ulvefamiliegrupper ble stoppet har posisjonen i Nes deltatt i rovdyrmarkeringer. Både varaordfører Vivian Wahl (Sp) og ordfører Grete Sjøli (Ap) har deltatt i markeringer mot dagens ulvepolitikk, i likhet med mange andre ordførere og varaordførere i kommuner inne i ulvesonen.

Kort høringsfrist

Høringsfristen til Klima- og miljødepartementets forslag gikk ut tirsdag. Til tross for kort høringsfrist var det kommet inn 330 høringssvar. Tirsdag ble det for øvrig gjennomført et høringsmøte om forslaget til lovendring, der alle som ønsket det kunne delta. Den korte høringsfristen var satt på bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak i saken, som altså betyr at regjeringen skal fremme en sak for Stortinget innen 10. mars.

Les mer om: nyheter