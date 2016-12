Consto Eide bygger den nye barnehagen

I dag, onsdag, underskrev Nes kommune og Consto Eide avtalen om bygging av ny, kommunal barnehage i Kjuushagen på Årnes.

Consto Eide på Årnes vant konkurransen om å bygge ny barnehage på Årnes. Rådmann Johnny Pedersen forteller at kontraktsummen for bygget ligger på 41,9 millioner kroner pluss moms.

- Det er jo gledelig at vi fikk tilslaget, sier Ola Holter i Consto Eide. Han forteller at det er inngått et godt og konstruktivt samarbeid med Lillestrøm Arkitekter, som har utarbeidet en prosjektskisse som viser omtrent hvordan den nye barnehagen vil se ut.

Når man tar med inventar, opparbeidelse av parkeringsplasser med mer, kommer prosjektkostnadene opp i snaue 70 millioner kroner inkludert moms.

- Da får vi en nøkkelferdig barnehage, sier rådmannen.

- Dette blir en stor barnehage på åtte avdelinger med plass til 120 barn, sier Holter.

Det var opprinnelig budsjettert med 35 millioner kroner til ny barnehage. Nå ligger altså kontraktsummen på 41,9 millioner. Man ser behov for en større barnehage enn opprinnelig skissert.

- Det er så absolutt behov for en så stor barnehage. Ikke minst er det viktig med plass nok til å kunne tilby et godt pedagogisk tilbud. Dette blir et helt nytt bygg, et nytt monument som blir viktig for nesbuene, sier Pedersen.

