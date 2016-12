Bygdelaget tok sin 10. romjulsseier

Bygdelaget stakk av med seieren i årets romjulscup.

Neshallen

Finalen i fotballens romjulscup i Neshallen ble en jevn kamp med høy temperatur mellom R&Å og Bygdelaget. Bygdelaget stilte med et solid lag med spillere som Simen Lirio, Arne Holter, Jesper Aaserud og Lars Ivar Slemdal i stallen og var på forhånd favorittstemplet. Det ble imidlertid en svært jevn kamp, der Fredrik Autio sørget for å gi R&Å ledelsen tre minutter ut i kampen. Bare sekunder etter utliknet imidlertid Simen Lirio. Oskar Wang sørget for at Bygdelaget kunne gå til pause med ledelse 2-1. Da det gjensto rundt fire minutter av kampen sørget Lars Ivar Slemdal for å øke ledelsen. Oskar Wang satte til slutt spikeren i kista, og Bygdelaget kunne juble over 4-1-seieren.

Dette er 10. gang laget vinner romjulscupen, og det var lagets tredje finaleseier mot R&Å.

Hvam og FUVO møttes til cupens bronsefinale, som endte med seier 4-1 til FUVO etter scoringer av Petter Rønningen, Stian Westerheim, Julian Paulsen og Sondre Emilsen. Kristoffer Aarhus satte inn Hvams mål. Årets toppscorere med seks mål hver er Robin Rognerud (R&Å), Oskar Wang og Simen Lirio (begge Bygdelaget).

