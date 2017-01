Brudd på to fiberkabler har medført signalproblemer blant annet på Årnes og Neskollen

Telenor jobber på spreng for å gi alle TV- og bredbåndsignaler tilbake før VM-semifinalen i håndball fredag kveld.

Telenor opplyser til Raumnes at to kabler er gravd rett av et sted i Nes. Dette har medført fiberbrudd som blant annet har gitt cirka 2400 abonnenter mangelfulle eller ingen wifi-signaler.

- Man startet reparasjonsarbeidene like etter klokken fem i ettermiddag. To kabler må skjøtes, sier Per Aril Meling i Telenor Norge til Raumnes.

I tillegg ble en mobilbase og signaler til 50 fasttelefonikunder satt ut av spill, noe som har resultert i at mange har mistet telefonforbindelsen.

TV-signalene ble borte i et stort område som omfatter flere kommuner, i utgangspunktet rundt 8000 husstander. I skrivende stund har Telenor klart å få tilbake signalene blant annet på Jessheim, Sørumsand, Årnes, Lillestrøm og Holter, og man jobber fortsatt med å gi for eksempel Neskollen TV-bildene tilbake.

- De skal få TV-signalene tilbake innen klokken åtte i kveld. Det er målet, sier Meling. Telenor opplyser at TV-signalene prioriteres først siden det går en viktig VM-semifinale i håndball for herrer i kveld.

