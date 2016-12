Brann i brygga på Flolangen

Hyttebeboere i Flolangen-området observerte klokken to i natt høye smell og nyttårsfyrverkeri. I dag oppdaget de brann i flytebrygga, trolig som følge av fyrverkerirestene.

Flolangen

- Politipatruljen kom til stedet kokken 10:47, og det brenner kraftig i ei flytebrygge som er totalskadd, sier Gunnar Foseid, politiførstebetjent ved Nes lensmannskontor.

Politiet fikk melding om brannen klokken 10:18. Det er Nes kommune som eier det aktuelle området.

Bilspor

- Politiet har forsøkt å sikre spor på stedet, og det er observert bilspor, sier Foseid.

Da politi og brannvesen var på plass ved brygga, var brannen i ferd med å dø ut.

- Det ser ut til å være fyrverkerirester på stedet, men politiet er usikre på om eieren vil fremme erstatningskrav. Vi vet foreløpig ikke hva som er årsaken til brannen, sier Foseid.

Automatisk anmeldelse

Kultursjef Lars Roald Johansen kjente ikke til brannen da Raumnes tok kontakt, men forteller at kommunen har standard prosedyre for slike hendelser.

- Hvis vi ikke får melding om at noen har hatt et uhell, anmelder kommunen saken som hærverk, sier Johansen, som videre tok kontakt med Heidi Sann, avdelingsleder for fritid og forebygging, som har ansvaret for området.

