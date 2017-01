Bjørn Sverre tilbake i Nes IK

I går kveld ble det klart at Nes IK har fått inn en solid forsterkning.

ISHOCKEY

- Vi ønsker Bjørn Sverre Liknes Østby velkommen tilbake til Nes IK, sier Laila Johansson, lagleder for Nes IKs 4. divisjonsmannskap.

Han stiller til kamp mot Ullensaker 2 nå på lørdag kveld i Runnirinken.

Som omtalt i går på raumnes.no ønsker klubben seg et stort publikum for å skape en best mulig ramme rundt dette lokaloppgjøret.

Bjørn Sverre får draktnummer 40.

