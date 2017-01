Bitt i kinnet under slåsskamp

To nesbuer i slutten av 20-årene endte opp med bitemerker i kinnet og sprukken leppe etter en slåsskamp på Årnes natt til søndag.

Klokka ti på tre natt til søndag fikk politiet melding om slåssing i nærheten av Circle K i Årnes sentrum. Meldingen gikk blant annet ut på at en person skulle ligge på bakken.

Stakk fra stedet

- Vi var på stedet etter fem-seks minutter. Da var vi i kontakt med en mann som trolig var blitt bitt. Han hadde bitemerker i kinnet. Vi fikk også tak i en person til som hadde en sprukket leppe. Noen hadde sett to andre personer gå fra stedet, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Kristian Loraas.

han opplyser at politiet ikke har fått tak i noen andre involverte enn de to fornærmede. Personene skal ha vært beruset og det var vanskelig for politiet på stedet å få klarhet i hendelsesforløpet.

Ikke alvorlig skadet

- Det som er klarlagt er at det har vært en slåsskamp mellom fire-fem personer og at to personer skal ha løpt fra stedet. Det er ikke snakk om alvorlige skader, sier Loraas.

De involverte som politiet har vært i kontakt med, er begge menn i slutten av 20-årene fra Nes.

