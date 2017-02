Betaler for dekkene til SNO-ansatt som sporet ulv

Mens SNO-representanten sporet ulv i skogen øst for Årnes, kuttet noen opp bakdekke hans. Odd Granås i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk reagerer kraftig.

Årnes

- Dette er kun noe som faller inn under lavmål, sier Odd Granås i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

- Dette er trist

Lørdag var han på oppdrag for Statens Naturoppsyn (SNO) i Gørrtjennvegen øst på Skogen. SNO hadde fått melding om at det var observert ulvespor i området, og SNO-representanten startet sitt søk for å registrere ulvespor. Han kunne påvise ulvespor, og det er trolig snakk om en eller tre ulver som har beveget seg i området. Han gjorde søket ferdig, og etter et par timer gikk han tilbake til bilen for å søke videre et annet sted. Det viste seg at noen hadde stukket hull på begge bakdekkene på bilen hans.

- Dette er trist og man må ikke under noen omstendigheter bringe debatten ned på dette nivået uansett hvilken side man står på, sier Granås.

Betaler for dekkene

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ønsker at rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll, og organisasjonen har bestemt seg for å kjøpe nye dekk til SNO-representanten.

- Styret i Akershus lokallag i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har vedtatt at vi skal ta regningen for å erstatte dekkene som ble ødelagt. Så håper vi politiet klarer å ta den eller de som står bak dette, sier Granås.

- Veldig hyggelig

Representanten fra SNO måtte avbryte sitt sporingsoppdrag, og han måtte tilkalle tauebil for å komme seg videre. Mandag anmeldte SNO forholdet, og politiet uttaler at de ser alvorlig på hendelsen.

- SNO er satt til å gjøre en jobb, og den skal de kunne gjøre uten å føle seg truet på noen måte, sa politiførstebetjent Gunnar Foseid til Raumnes.

Den ansatte fra SNO synes det var uhyggelig å se at dekkene var oppskåret, men han setter pris på at Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk tar regninga.

- Jeg synes det er veldig hyggelig at de betaler for nye dekk, sier SNO-representanten til Raumnes

