Ber om kandidater til Serviceprisen 2018

Nes Næringsforening skal tradisjonen tro dele ut flere priser til det lokale næringslivet. Også i år skal det deles ut en servicepris, og nå ber næringsforeningen om kandidater til denne prisen.

- For Serviceprisen er det nesbuene som skal være jury, og prisen skal speile nesbuenes erfaring med det lokale næringslivet, sier Morten Engeflaen i nes Næringsforening.

Sammen med Nes kommune skal næringsforeningen dele ut flere priser, blant annet Serviceprisen. Nå ber Engeflaen om kandidater til sistnevnte pris, og kandidater med brgunnelse kan sendes på epost til redaksjon@raumnes.no. Frist for å sende inn kandidater er onsdag 15. november.

Deretter vil kandidater bli lagt ut slik at nesbuene kan stemme på den de mener fortjener årets pris for god service.

- Vi ønsker med denne prisen å synliggjøre de som viser litt ekstra god service, sier Engeflaen.

I tillegg til Serviceprisen, skal næringsforeningen dele ut pris til Årets Gaselle, Årets grønne næring og Årets bedrift. Alle prisene skal deles ut på et arrangement om en snau måned.

Det er sjette året på rad at Nes Næringsforening ønsker å sette pris på det lokale næringslivet. I alle disse årene har de samarbeidet med kommunen om prisene.

Både prisene og etableringen av næringsforeningen ble etablert for å øke fokuset på det lokale næringslivet. Serviceprisen har gått til ulike bransjer, som også viser mangfoldet i Nes. I fjor var det Joker Brårud og Anne-Liv Nome Andersen som vant prisen.

Når det gjelder de tre andre prisene, er det for to av dem en jury i aksjon for å vurdere kandidater og kåre en vinner, og Årets Gaselle er basert på Dagens Næringslivs gaseller.

