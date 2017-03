Ber inn til opprykksparty

Lørdag avslutter håndballdamene til R&Å en fantastisk sesong i Neshallen. Trener Roy Andersen ber alle håndballinteresserte møte opp og feire laget.

- Jentene har jobbet hardt og målrettet hele sesongen, og de har framstått som et lag fra første kamp. De fortjener nå å bli hedret for den innsatsen de har lagt ned, sier R&Å-trener Roy Andersen.

Lønner seg å trene

Håndballdamene til R&Å hadde en svak sesong i fjor, og målet til trener Andersen var at spillerne skulle finne tilbake spillegleden og at de skulle være bedre rustet rent fysisk i årets sesong. Før siste seriekamp mot Fjellhammer 3 er spilt, står Årnes-damene bokført med 17 seire av totalt 19 kamper. Allerede før siste kamp er nesbuene seriemestere, og opprykket er for lengst klart.

- Jentene har stått på hele sesongen, og de har gjort det vi har blitt enige om. Dette viser tydelig at trening lønner seg, og det er også tydelig å se at jentene har det gøy. Da oppnår man resultater, sier Andersen.

Duket for feiring

Spillerne har med andre ord respondert på trenerens grep, og laget har i realiteten vært en klasse bedre enn de fleste motstanderne de har møtt. Etter lørdagens kamp blir det feiring.

- Det blir litt feiring etter kampen, og jeg håper mange ønsker å være med oss på dette. Men først skal vi avslutte med å vinne den siste kampen, sier treneren.

Kan møte et godt lag

Fjellhammer 3 er sist på tabellen med fem poeng. Ikke veldig imponerende, men laget har igjen to kamper, og vinner de disse vil de redde plassen i divisjonen. Et styrket Fjellhammer-lag kan dermed gi R&Å en marerittaktig start på opprykksfesten.

- Jeg regner med at vi møter et lag som kommer til å kjempe med nebb og klør for å overleve. Vi må være fokusert, sier Andersen.

Nesbuene må klare seg uten sin kaptein og sisteskanse Lena Bøsterud. I forrige seriekamp røk hun et korsbånd og et leddbånd i kneet, og hun fikk skade på menisken. Hun er trolig ikke tilbake før om seks måneder.

