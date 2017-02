Barnehage skaper vinteren selv

Snøfattige vintre stopper ikke barna i Vormsund barnehage i å gå på ski eller kjøre akebrett. Med en snøkanon stiller barnehagen med snøgaranti.

Vormsund

- Det er gøy at vi har en kanon som skyter snø, og jeg synes det er veldig gøy å fange snøen, sier Oda Scharning i Vormsund barnehage.

Snøfattige vintre

Sammen med de andre barna i barnehagen kan hun glede seg over at barnehagen stiller med snøgaranti etter at de i fjor gikk til innkjøp av en snøkanon. Denne uka satte de for første gang snøkanoen i bruk, og det var et populært tiltak. I den ene delen av lekeområdet i barnehagen ble det raskt tydelig mer snø.

- På bakgrunn av de siste vintrene med lite snø og mye is på uteområdene gikk vil til innkjøp av snøkanon i barnehagen, sier daglig leder i Vormsund barnehage, Jorunn Rolfsen.

Sikrer variert aktivitet

Barna synes at snøkanonen er veldig spennende, og ikke minst er det gøy å se hvordan maskinen kaster ut små snøkrystaller, og hvordan de faller til bakken. For barnehagen bidrar snøkanonen til å sikre varierte aktiviteter for barna. I forrige uke var det ski og akedag i barnehagen. Dette kunne gjennomføres takket være det faktum at det var nok snø på uteområdet.

- Snø innbyr til ulike aktiviteter for barn i alle aldre. De minste barna liker best å ake. De eldste barna er veldig glade i å gå på ski, og vi har et stort og fint uteområde med muligheter for variert skikjøring, sier Rolfsen.

Blir gode til å mestre

I barnehagen merker man godt at ferdighetene til barna blir raskt bedre når de går på ski ofte.

- De blir gode til å mestre det tekniske med ski og staver og bevege seg opp og ned i bakkene, sier Rolfsen.

Har vinter som tema

Om vinteren jobber barnehagen med tema som handler om vinter, snø, is og vann. Da er det ekstra fint å kunne ha egenprodusert snø på utsiden av vinduet.

- Da passer det godt at vi kan lage vår egen snø, når naturen ikke gjør det for oss, sier Rolfsen.

På bakgrunn av de siste vintrene med lite snø og mye is på uteområdene gikk vil til innkjøp av snøkanon.

Jorunn Rolfsen, styrer

Les mer om: nyheter