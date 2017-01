Aanerud og bandet OIX spiller for fulle hus

Skogbygdningen Morten Aanerud er neste musiker fra musikk-grenda som er aktuell med album. Sammen med bandet OIX har han spilt for fulle hus i vinter.

Skogbygda

- Vi har det gøy. Vi startet opp med første konsert i november, og vi har spilt for fulle hus. Planen er å lansere et album til høsten, sier Morten Aanerud.

Kommer til Nes?

Skogbygda-musikeren er nå bosatt på Jessheim. Sammen med Steinar Kroksæter og Ida Eilevstøl Gjøystdal utgjør han bandet OIX. Bandet startet før jul på en konsertturné, og de har spilt for fulle hus på Jessheim. I løpet av vinteren eller våren håper bandet å spille i Nes.

- Vi håper definitivt å ta turen til Nes i løpet av våren, sier Aanerud.

Må underkaste seg

Alle bandmedlemmene skriver låter, og alle synger på norsk. Kroksæter er trønder, Gjøystdal er fra Nord-Norge. Bandet byr med andre ord på en slags språkreise gjennom Norge i sine tekster.

- Vi synger på tre ulike dialekter, og det er litt spesielt å kore til låtene til Steinar, der jeg må underkaste meg hans forferdelige språkdrakt, fleiper Aanerud om sin venn fra Trøndelag.

Ønsker å være ekte

OIX berører mange forskjellige musikalske sjangre, men Aanerud er i sin musikk opptatt av å være ekte.

- Jeg er opptatt av at musikken skal være ekte, og i de senere år har jeg blitt mer inspirert av poesien, sier Aanerud.

Liker Dylan

- Jeg hører rykter om at du er Dylan-fan. Har han inspirert deg?

- Han har ikke inspirert meg mer enn det du har gjort, eller det visse fjellformasjoner gjør. Det jeg liker med Dylan er at det er en spenning i det han leverer, og han gjør det på en veldig levende måte, sier Aanerud.

Musikalsk del av bygda

Sammen med sin bror Simen Aanerud vokste han opp på en gård i Skogbygda, og denne delen av bygda har de senere år utmerket seg som en særdeles musikalsk og kreativ grend.

- Da vi var små var det høy kvalitet på kreativiteten når det gjaldt lek, og dette tror jeg er overførbart til musikalsk og kunstnerisk kreativitet. Vi hadde også et musikermiljø i Skogbygda med liveopptredener som stimulerte til musikalsk interesse. Den kanskje viktigste årsaken til at det er mange musikere i Skogbygda tror jeg imidlertid er at ildsjeler har holdt korpset i gang, noe som definitivt ble en inngang for mange av oss til musikken, sier Aanerud.

Mål om festival

Bandet har gitt ut en EP med seks egenproduserte låter, og målet er å levere et komplett album til høsten.

- Vi trives veldig godt med måten vi holder på nå, og jeg håper vi klarer å fortsette slik. Et konkret mål er å kunne prøve oss på en festival til sommeren, og her er det ting på gang. Det blir spennende, sier Aanerud.

