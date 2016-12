Tre nye filmer 1. juledag

Årnes kino byr på filmopplevelser for ung og gammel i jula. Tre nye filmer har premiere 1. juledag.

«Dyrene i Hakkebakkeskogen», «Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant» og «Passengers» er julens nyheter.



«Dyrene i Hakkebakkeskogen» er basert på Thorbjørn Egners klassiker med samme navn. I Hakkebakkeskogen bor Klatremus og de små vennene hans i konstant fare for å bli spist av Mikkel Rev og andre rovdyr som ikke klarer å skaffe seg mat på ærlig vis. Når Petter Pinnsvin i tillegg forsøker å spise fornuftige Morten Skogmus sin bestemor, er det på tide å lage en lov for å regulere lovløsheten i skogen. Bjørnen Bamsefar hjelper dem med å innføre loven som sier at alle dyra i skogen skal være venner og at det er forbudt å spise hverandre.





Hundreogettåringen

«Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant» ble en enormt stor suksess. Bare i Norge ble den sett av nesten 240.000 på kino. «Hundreogettåringen» skildrer nok en gang Allan Karlsson som skal ut på nye eventyr.





Tyldum-film

I «Passengers» blir vi tatt med inn i et luksuriøst romskip som er på veg for å kolonialisere en ny planet. En av passasjerene våkner 90 år før tiden på grunn av en feil i søvnkammeret. Etter hvert som ensomheten innhenter ham, står han overfor valget om han skal vekke opp en av de andre passasjerene for å få selskap. Dette er en fatal avgjørelse å ta på en annen persons vegne. En spektakulær sci-fi-film av Morten Tyldum, med to av Hollywoods største navn, Jennifer Lawrence og Chris Pratt, i hovedrollene.





