Jordskjelvet var merkbart i Nes

Natt til søndag ble det registrert et jordskjelv nord for Oslo.

Sju minutter over klokken to natt til søndag registrerte NORSAR et mindre jordskjelv med senter lokalisert i Lillomarka, i den sørlige delen av Nordmarka. Skjelvets styrke er anslått til 2,5 på Richterskalaen. Dybden på skjelvet er anslått til cirka 15 kilometer.



Skjelvet var merkbart også i Nes. Blant annet på Årnes, Østamoen og Fjellfoten har Raumnes fått meldinger om rystelser i grunnen natt til søndag som ikke kunne stamme fra noe annet enn jordskjelv.



Richterskalaen går opp til 9. Styrken på 2,5 betegnes som "marginalt følbart".



NORSAR er et forskningsinstitutt innen geovitenskap med kjernekompetanse innen blant annet seismologi og geofysikk.



Anne Lycke, CEO ved NORSAR, forteller til Raumnes at man absolutt kan ha kjent skjelvet i Nes.



- Ja, de kan godt ha kjent det. Det er rundt 50 som har kontaktet oss så langt, sa hun til Raumnes klokken 10.30 søndag.





