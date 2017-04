Nå kan du se om du får igjen på skatten

Skattemeldingen er nå tilgjengelig på Altinn.no. Fristen for å justere skattemeldingen er 30. april.

Nes

- Selv om skattemeldingen kommer ferdig utfylt, er det viktig å sjekke at alt stemmer og korrigere hvis det er feil eller mangler. Det handler om å sjekke at informasjonen om inntekt, gjeld og formue er riktig og at du har fått med alle fradragene du har krav på, sier Karen Marie Sæther-Larsen, banksjef DNB Øvre Romerike.

På nettsiden Altinn.no kan du nå sjekke selvangivelsen, eller skattemeldingen som den har byttet navn til. Fristen for å gjøre endringer er 30. april.

- Dagene til 30. april går fort, og i år skal noen sikkert på påskeferie. Sørg derfor for å finne fram lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver, årsoppgaven fra banken og annen relevant dokumentasjon nå med en gang. Dette finner du i nettbanken eller på Altinn.no hvis du ikke har fått det tilsendt i posten, sier Sæther Larsen.

Tilgjengelig fra i går

Skattemeldingen har vært tilgjengelig siden mandag kveld, og grunnet høy pågang har Altinn tidvis hatt problemer med innloggingen. Det er også flere nye begreper å forholde seg til.

- I år er det ikke bare selvangivelsen som har endret navn til «skattemelding for formues- og inntektsskatt». En rekke andre begreper er også blitt endret. Blant annet heter det ikke likning lenger, men fastsetting av formues- og inntektsskatt, sier Sæther-Larsen, som opplyser at det er viktig å sjekke hvilke fradrag du har krav på.

- Sett deg ned et par timer en styggeværsdag og sjekk at du har fått med alle fradragene du har krav på. Det kan betale seg. Kanskje har du fått barn, er nyskilt, blitt pensjonist, kjøpt bolig, hytte eller bil? Da må du være påpasselig med å sjekke at alt er riktig og gjøre eventuelle endringer, sier Sæther-Larsen.

Hvilke avdrag du har krav på kan du sjekke på fradragsveilederen på Skatteetatens hjemmesider.

