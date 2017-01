Beboerne ønsker klare svar fra politikerne om Aulis framtid i Nes.

Auli

- Sykehustilhørigheten ser ut til å være viktig for beboerne på Auli, og uten å få garantier om at vi skal ha Ahus som primærsykehus tror jeg mange av beboerne her oppe kan tenke seg å tilhøre en Nedre Romerike-kommune, sier Svein Olsen i Søndre Auli Velforening.

Sykehus avgjørende

Neste onsdag arrangerer velforeningen et folkemøte i gymsalen på Auli skole, og tema for møtet er om Auli i framtiden skal være en del av Nes kommune eller en storkommune på Nedre Romerike. Fylkesmannen har nemlig tatt til orde for å innlemme Auli i en storkommune på Nedre Romerike. Aulis beliggenhet taler definitivt for at primærsykehuset bør være Ahus, og dette viser seg å være et svært sentralt punkt for beboerne på Auli.

- Sykehustilhørigheten er så viktig for meg at det kan avgjøre hvilken kommune jeg ønsker å tilhøre. Jeg kommer alltid til å føle meg som en nesbu uansett, men tilhørigheten til Ahus er så viktig at jeg ikke har noe imot å bli en del av Nedre Romerike hvis det er det som skal til får å få dette til, sier en tilfeldig Auli-beboer Raumnes snakket med ved Auli skole.

Må ha klare svar

Olsen i velforeningen viser til at dette er sammenfallende med uttalelser vellet har fanget opp i sosiale medier fra beboer på Auli. Til folkemøtet har velforeningen invitert samtlige partier i kommunestyret, og Auli-beboerne har satt opp fem punkter de ønsker at politikerne skal gi dem konkrete svar på. Alle punktene handler om hvordan politikerne ønsker å prioritere Auli i framtida.

- De fleste på Auli vil tilhøre Nes, men det er en del ting som plager oss og som vi vil ha svar på. Sykehus og hall er de viktigste spørsmålene vi må få på plass. Får vi ikke de svarene vi ønsker oss, tror jeg mange ønsker å tilhøre en annen kommune, sier Olsen.

Flere arbeidsplasser

Auli-beboerne ønsker å få svar fra politiker om hvordan de vil sikre at de får avtalefestet Ahus som primærsykehus og ikke Kongsvinger, de vil ha svar på hvor raskt de kan få ny skole og idrettshall, de vil få bekreftelse på at politikerne vil legge til rette for en videreføring av legekontoret på Auli, de vil høre mer om planene om gang- og sykkelveg mellom Auli og Haga, og de vil høre hvordan politikerne ønsker å utvikle Auli i framtida.

- Ifølge kommunen har Auli vært satsingsområde nummer to i bygda etter Årnes. Det har vi ikke merket så mye av, og vi ønsker oss flere arbeidsplasser til Auli. Vi ser for oss at kommunen flytter noen offentlige kontorer hit, sier Olsen.

På sosiale medier kommer en del beboere på Auli med mye negativt om hvordan Auli har blitt behandlet av bygdas politikere og hvor dårlig det er i Nes.

- Det er en del genuin misnøye om Nes på sosiale medier som jeg ikke liker. Vårt mål er et bedre samarbeid mellom Nes kommune og Auli. Men vi er avhengig av å få positive tilbakemeldinger fra politikerne på våre krav, sier Olsen.

Vurderer spørreundersøkelse

Hvis politikerne i Nes ikke klarer å overbevise beboerne på Auli om at deres framtid er best ivaretatt som nesbuer, vil velforeningen ta initiativ til å foreta en spørreundersøkelse på Auli om hvilken kommune de ønsker å tilhøre. Deretter vil man vurdere å invitere politikere på Nedre Romerike til en dialog.

- Vi håper at politikerne kommer med gode tilbakemeldinger på de kravene vil legger fram. I så fall vil vi ta kontakt med departementet og signalisere at vi fortsatt ønsker å være nesbuer. Skjer ikke dette må vi vurdere alternativet, som er Nedre Romerike, sier Olsen.

Han håper at mange av beboerne på Auli stiller på folkemøtet, og han har tro på at det kommer til å bli folksomt i gymsalen på skolen. Politikerne skal få ti minutter hver til å fortelle om hvordan deres parti ønsker å ta vare på Auli og beboerne der.

- Vi gleder oss til dette møtet, og vi håper på noen klare svar fra politikerne, sier Olsen.

Får vi ikke de svarene av politikerne som vi ønsker oss, tror jeg mange ønsker å tilhøre en annen kommune.

Svein Olsen, Søndre Auli Velforening

Les mer om: nyheter