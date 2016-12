Romjulscupen er i gang

Den 33. versjonen av Romjulscup i fotball er sparket i gang i Neshallen.

Årnes

- Vi håper det blir mye bra fotball i Neshallen disse to dagene, og vi håper det blir en del folk å finne på tribunene også, sier turneringssjef Per Eggum i R&Å.

For 33. gang arrangeres romjulscup i fotball i Neshallen, og det er åtte lag som kjemper om tittelen romjulsmestere 2016. Årets turnering ble åpnet med et oppgjør mellom Hvam og Team Nes. Gutta fra Hvam stilte med et sterkt lag med blant annet Henning Torgensskar, Simen Holter og Nils Stubergh på laget. Men ungguttene fra Team Nes hang godt med, og det endte med en knepen 4-3-seier til Hvam, etter scoringer av Simon Andreassen, Even Dahl, Henning Torgnesskar og Anders Norum. For Team Nes sørget Fredrik Stenbro, Martinius Granum og Magnus Finset for nettkjenningene. FUVO må finne seg i å være turneringens store favoritt.

-FUVO er favoritter, og så blir det spennende å se hva Bygdelaget stiller med i år. Hvam har også et lag som er bra inne, og det skal bli gøy å se hvordan dette utvikler seg, sier Per Eggum.

Lagene som deltar er FUVO, R&Å med to lag, Bygdelaget, Hvam, Fenstad Sportsklubb, Skogbygda, og Team Nes. Alle lagene spiller to kamper onsdag kveld, og i morgen torsdag er det finaledag.

