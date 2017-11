1800 billetter solgt til neste års seniorkabaret

Telefonen og mailboksen på kulturhuset gløder. Billettsalget til neste års seniorkabaret "Sommerflørt" går så det ryker.

Nes kulturhus

- Det er enestående oppslutning fra nord til sør, telefon og mailboksen gløder. Vi har akkurat bikket 1800 solgte og reserverte seter, forteller Jan Magne Hanstad, kulturhusleder.

Det er spesielt store grupper og pensjonistforeninger som har vært tidlig ute med å sikre seg billetter til seniorkabareten.

- Det er et luksusproblem at det ikke er flere plasser, sier Hanstad, som forteller at det allerede begynner å fylle seg opp på dagforestillingene.

Åtte forestillinger

Neste års seniorkabaret heter «Sommerflørt», og totalt skal det spilles åtte oppsetninger i tillegg til generalprøven.

- Kabareten neste år skal formidle et maritimt miljø, og kabaretnavnet er «Sommerflørt». I tillegg til mye nytt blir det også gjensyn med søstrene Bjørknes, Hjalmar fra Brårud og matpakkepraten, forteller kabaretsjef Ole Erik Eier, som lover mye sang, musikk og humor i neste års seniorkabaret.

- Det er stort sett samme gjengen som i fjor med noen utskiftninger, forteller Eier.

I år er det ti år siden seniorkabareten flyttet fra gamleskolen og inn i kulturhuset.

- Idéprosessene med tanker og ideer pågår hele året, mens det praktiske arbeidet begynner i juli-august, og går da det helt fram til april. Med snekkere og malere er vi cirka 35 personer involvert i apparatet rundt oppbygningen av seniorkabareten, sier Eier, som er imponert over den enorme responsen på billettsalget, og innrømmer at det skaper et forventningspress.

Enestående tilbud

Lisbeth Thøger-Andresen, leder i Nes eldresenter, tar opp gruppebestillinger av billettene.

- Det har vært god respons og mange henvendelser. Pensjonistforeninger fra Østfold, mjøsdistriktet og Oslo har tatt kontakt, og det er folk fra hele østlandsområdet som kommer igjen år etter år, forteller Thøger-Andresen, som skryter av kabaretgjengen.

- Jeg må skryte av alle som er med og hele maskineriet rundt seniorkabareten, det er helt enestående, sier Thøger-Andresen.

Av de åtte ordinære forestillingene er det tre på kveldstid, iberegnet premieren søndag 15. april, og fortsatt er det 1200 ledige billetter.

Jeg må skryte av alle som er med og hele maskineriet rundt seniorkabareten, det er helt enestående.

Lisbeth Thøger-Andresen, leder i nes eldresenter.

Les mer om: nyheter