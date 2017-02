18-åring ble antastet av tre menn

Politiet mottok tirsdag formiddag to meldinger om tre menn som sjikanerte og laget bråk på Årnes stasjon.

Årnes

- Vi fikk inn to forskjellige meldinger fra Årnes stasjon rett før klokka ti i dag, sier politiførstebetjent Gunnar Foseid ved Nes lensmannskontor.

Han opplyser at en av meldingene var fra en 18 år gammel jente som meldte om en svært ubehagelig opplevelse med disse tre.

Trusler

- Hun hadde blitt antastet inne på venterommet på stasjonen, og hun ble utsatt for ulike former for det hun oppfattet som trusler. Hun ble veldig redd og vil anmelde saken, sier Foseid.

Han forklarer at den andre meldingen gikk ut på at mennene, som framsto som fulle, sjikanerte og laget bråk på stasjonen og at de hadde vært til sjenanse både inne på venterommet og ute på perrongen. Det lå knust glass på gulvet inne på venterommet, opplyser Foseid.

Ønsker tips

De tre mennene ble med L14-toget som gikk klokka 10.08 og var borte fra stasjonsområdet da politiet kom.

- Vi er i gang med å undersøke kameraer på stasjonsområdet og inne i toget for å finne nærmere ut hva som har skjedd. Det er helt sikkert flere som har lagt merke til disse her, og hvis noen har opplysninger om hvem de er og hvor de gikk av toget er vi interessert i tips, sier Foseid.

