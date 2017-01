13 ulverevirer - 5 nye valpekull

En statusrapport fra Rovdata opererer med 13 ulverevir i sonen som Nes er innlemmet i. I fjor vår ble det født nye ulvekull i fem av disse.

ULVETALL

I følge en fersk statusrapport fra Rovdata er det påvist 69-73 ulver i Norge og i grenserevirene. De reelle tallene antas å være betraktelig større. Minst fem ulvekull ble født i helnorske revir og grenserevir i fjor, viser rapporten.

Høgskolen i Hedmark har på oppdrag fra Rovdata sammenstilt det som til nå er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge inneværende vinter.

- Det er påvist årsvalper i de fire helnorske revirene Osdalen, Julussa, Letjenna og Slettås, alle i Hedmark fylke, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

I Aurskogreviret sørøst for Nes er det også påvist yngling i fjor. Mangenreviret, som strekker seg inn i Nes, er også med i Rovdatas oversikt som viser totalt 13 revir.

- Det er påvist yngling i Aurskogreviret, men det er foreløpig usikkert om dette reviret er helnorsk eller et grenserevir som går inn i Sverige, opplyser Kindberg.

Fortsetter for fullt

En ny endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia vinteren 2016-2017 er sammen med svenske kollegaer planlagt ferdigstilt til 1. juni 2017.

Vinterens overvåking fortsetter for fullt, og Rovdata ønsker fortsatt tips om spor og andre observasjoner som kan knyttes til ulven.

Rovdata opplyser at seks ulver er avlivet så langt i den pågående lisensjakten utenfor ulvesonen. En ulv gjenstår på kvoten. Lisensjakten har pågått siden i høst.

- Nesten alle ulver i Norge er konsentrerte i ulvesonen. Av enslige ulver som ikke er felt ved lisensjakt er kun en eller to enslige så langt i vinter kjent utenfor ulvesonen i Norge, forteller Petter Wabakken, prosjektleder for Høgskolen i Hedmark.

Senker terskelen?

Onsdagens massivt omtalte markering i Oslo kom som følge av reaksjoner etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) hadde fastslått at rovviltnemndenes avgjørelse om å ta ut 32 ulver inne i sonen i Hedmark strider mot norsk lov.

Helgesen uttalte etter onsdagens markering at det ikke er tilstrekkelig grad av fare for skade på mennesker eller beitedyr. Nå skal man se på naturmangfoldsloven for om mulig å senke terskelen for skadefellinger.

