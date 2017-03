13-åring mistenkt for omfattende bruk og salg av narkotika

Politiet pågrep fredag en 13-åring for både salg og bruk av narkotika. Han mistenkes å være del av et nettverk av særdeles unge narkolangere.

Nes

- Vi har mistanke om at gutten vi har pågrepet, sammen med en håndfull jevnaldrende, står bak salg av hasj rundt omkring i hele bygda og i nabokommunene, sier politiførstebetjent Vidar Aasvangen.

Hentet på skolen

Raumnes har tidligere skrevet om at politiet har avdekket et ungdomsmiljø i bygda som bekymrer dem. Som et ledd i å røske opp i dette miljøet gikk politiet fredag til aksjon på en av skolene i bygda. Midt i skoletiden gikk politiet inn og hentet ut en 13 år gammel gutt for å ta ham og foreldrene med til en bekymringssamtale med politiet.

- Gutten har ikke sagt så mye i samtalene med oss, men vi har gode bevis i saken, og den er fortsatt under etterforsking, sier Aasvangen.

Salg og bruk på skolen

Politiet mener å ha avdekket et ungdomsmiljø preget av bruk og salg av narkotika og relativt omfattende voldsbruk. Mye tyder også på at ungdommene både bruker og selger narkotikaen på skolen i skoletiden.

- Mye tyder på at både bruk og salg pågår i skoletiden. Vi har mistanke om at de også lager hasj-jointene i skoletiden, og at de avtaler steder hvor de møtes for å foreta omsetningen av stoffet etter skoletid, sier Aasvangen.

Brutal vold

Politiet har også sikret seg bevis for at ungdomsmiljøet er preget av slåsskamper og til dels brutal vold.

- Vi har avdekket til dels grov vold som ungdommene utøver seg imellom. Slåsskampene avtales, de filmes og sendes rundt omkring. Denne type aktivitet skjer på forskjellige steder i bygda, og voldsnivået er skremmende, sier Aasvangen.

Kaller inn flere

Han forteller at en stor mengde ungdommer kan belage seg på å bli innkalt til bekymringssamtaler med politiet i tiden som kommer. I likhet med 13-åringen som ble pågrepet fredag vil de som er under strafferettslig alder ikke bli straffet av politiet, men de vil få hjelp av barnevern, ruskontakter i kommunen og andre instanser.

- Vi kopler inn alle instanser for å hjelpe ungdommene ut av dette miljøet, sier Aasvangen.

Må våkne

Politiførstebetjenten oppfordrer foreldrene til å følge med på sine barn og bry seg med hva barna gjør.

- Foreldrene har en svært viktig rolle, og de må våkne opp og få med seg hva som skjer. Dette miljøet er svært bekymringsfullt, sier Aasvangen.

