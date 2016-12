Gå til sengs og vær snill mot deg selv. Det er kommuneoverlege Unni-Berit Schjervheims beste råd til de som er rammet av influensa.

Mange nesbuer har måttet holde senga i jula på grunn av feber og muskel- og leddsmerter. Kommuneoverlege Unni-Berit Schjervheim forteller om et økende antall influensatilfeller ved den kommunale legevakta i romjula.

- En god del av dem som har kommet dit har kommet på grunn av influensa, men dette er ikke hovedtyngden. Vi ser at antall influensatilfeller er klart økende, og vi hører også at mange har influensa eller influensaliknende sykdom, sier Schjervheim.

Tilfellene øker

Hun forklarer at man ser samme tendens her som i Oslo og Akershus-området for øvrig, nemlig at sykdomstilfellene er klart økende. Man ser også at epidemien kom tidligere i år enn ellers, noe som kan tyde på at man er nær toppen nå. Hun forklarer at årets influensa er en helt normal sesonginfluensa og det man fra gammelt av kalte Hong Kong-influensa. For dem som vurderer å vaksinere seg for å unngå å bli syk, mener Schjervheim det begynner å haste.

Kommer brått

- Det tar et par uker før vaksinen hjelper, og da begynner det å haste veldig. Man kan aldri si at det er for seint, men har du folk rundt deg med influensa, er det egentlig for seint. Generelt har vi en liten utfordring i at det kanskje er for få som vaksinerer seg. Vi har en lav vaksineringsgrad jevnt over i hele landet. Mennesker over 65 år og mennesker med alvorlige kroniske sykdommer bør vaksinere seg, sier hun.

Ved typisk influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Mageplager er sjeldne, men diaré kan opptre, spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. I tillegg til virussykdommen kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterieinfeksjon med lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse. Omtrent 20 prosent av dem som blir smittet, har få eller ingen symptomer, men de kan smitte andre, opplyser Folkehelseinstituttet på sine internettsider.

Kommuneoverlegens råd til de som er syke er å holde seg i ro, få i seg mye væske og ta febernedsettende ved mye smerter og feber.

Gå til sengs

- Man bør rett og slett gå til sengs og være snill mot seg selv. Stress er ikke tingen når det er influensavirus i familien og omgangskretsen. Man er mer mottakelig for sykdom når man har det travelt og ikke tar hensyn til seg selv, sier hun.

I tillegg anbefaler hun de som er syke å ta hensyn til sine omgivelser ved god håndhygiene og å hoste og nyse i albuehulen eller papirlommetørkle.

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene.

