R&Å-treneren er skuffet over to unødvendige mål i andre omgang, men han synes laget gjennomførte en grei kamp mot et lag som er hakket bedre.

Årnes stadion

4.-divisjonsherrene til Raumnes & Årnes tapte NM-kvalifiseringskampen mot 3.-divisjonslaget Eidsvold Turn. Første omgang var forholdsvis jevn, men naboene fra grunnlovsbygda tok ledelsen 30 minutter ut i kampen og gikk til pause med ettmåls ledelse. 25 minutter ut i andre omgang økte gjestene ledelsen, og da det sto igjen rundt fem minutter økte de ledelsen ytterligere gjennom straffe. Kampen endte dermed 0-3.

- Vi tapte fortjent. Jeg er litt skuffet over at vi slapp inn to unødvendige mål i andre omgang, men vi møtte et lag som egentlig burde vært i andre divisjon. Vi hadde en bra gjennomført førsteomgang, men lufta gikk litt ut av laget da vi fikk vårt andre mål i baken. Men alt i alt gjennomførte vi en grei match mot en motstander som er hakket bedre, sier R&Å-trener Svein Pettersen.

