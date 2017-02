- Vi merker en stor økning i DAB-spørsmål

I september blir det bare skurring fra radioen når FM-nettet slokkes. Mange nesbuer kommer til BilXtra med DAB-spørsmål.

Nes

- De vanligste spørsmålene er hva gjør jeg, og hva har dere av DAB-adaptere og spillere, sier Tarjei Selvaag, butikkmedarbeider hos BilXtra Årnes.

Selvaag forteller at noen kunder kommer uten å ha satt seg inn i DAB, mens andre har langt bedre kjennskap.

- Etter jul har vi merket en stor økning i spørsmål om DAB, og vi venter betydelig fler etter at Hedmark skal stenge FM-nettet i april, sier Selvaag.

DAB-Texas

- Vi merker ikke stor etterspørsel sammenliknet med områder der FM-nettet er slokket. Der er det helt Texas og stort trøkk på DAB-produkter, sier Kjell Jevne, styreleder BilXtra Årnes.

FM signalene i Akershus stenger for NRK 20. september, mens det for andre rikskanaler blir stille 8. desember.

- Vi har brukt tida til å skaffe varer, slik at vi har nok produkter. Men produsentene er tomme siden det er relativt få land som satser på DAB, og at Norge er et pioneer-land på området, sier Jevne.

Norge er det eneste landet i verden som har bestemt seg for å skru av FM-nettet for nasjonale kanaler.

Servicebil

- Vi satser tungt og ansetter egne folk som skal drive med DAB-montering fra våren og et år framover i tid, i tillegg til en egen servicebil som skal ta monteringsoppdrag på gårder i blant annet traktorer, skurtreskere og anleggsmaskiner, sier Jevne.

Det finnes flere alternativer fra å bytte spilleren, til å sette inn et usynlig adapter.

- De billigste spillerne vil det lønne seg å bytte ut, men hvis man har en integrert spiller kan man kjøpe et usynlig adapter, sier Jevne, og forteller at DAB-etterspørselen har økt.

- Først var det DAB-montering en gang i måneden, så en gang i uka og nå en gang daglig. Vi skal også sette inn en skjerm på disken som teller ned til FM-slokkingen, sier Jevne.

Ved utgangen av 2016 hadde minst 2 millioner biler - antakelig enda flere - FM-radio og dermed behov for en ettermontert DAB-løsning.

