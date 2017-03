- Synthriffene til Margaret Berger formelig skrek etter å bli spilt av tunge gitarer

Thor-Axel Eriksen fra Neskollen og bandet Mindtech trår til med en heavyversjon av Margaret Bergers MGP-hit «Feed You My Love».

Mindtech, altså med nesbu Thor-Axel Eriksen i rekkene, slipper sin coverversjon av Margaret Bergers MGP låt «Feed You My Love» digitalt fredag 17. mars. Men den er allerede nå tilgjengelig for radiospilling.

Berger kom helt til gullfinalen i Melodi Grand Prix med originalversjonen av denne låta i 2013.

- Vår versjon har fått en tyngre innpakning enn originalen, og sunget av vokalist Mathias Molund Indergård, som er i verdensklasse, sier Eriksen.

Mindtech er et fremadstormende norsk melodisk metalband med fokus på tunge riff, melodi og store refrenger.

- Synthriffene til Berger formelig skrek etter å bli spilt av noen tunge gitarer i stedet, så mye av vår versjon gjorde seg helt selv, smiler Eriksen.

Mindtech har spilt Norge rundt de to siste årene og skal i år blant annet spille på Norway Rock Festival og Rock The Boat. I tillegg planlegges en omfattende supportturné i Europa til høsten.

I 2013 ga de ut sitt debutalbum «Elements of Warfare» til strålende kritikker, og etter vokalistbytte i 2015 har de rukket å slippe to singler og en fem spors EP «Edge Of The World», i tillegg til å ha opparbeidet seg ry som et meget godt liveband.

Bandet består av rutinerte musikere, med bakgrunn fra Loveshack, Tritonus, Dolls of Disaster, Maiden Norway og Quadrivium. Besetningen er Mathias Molund Indergård - vokal, Thor-Axel Eriksen - gitar, Marius Belseth - gitar, Ola Øverli - bass og Ole Devold - trommer.

