- Årnes skal være førstevalget

Et kompakt og sterkt bygdesenter med fokus på nærhet til elva med vertshus ved elvebredden, bystrand og kanskje gjenåpning av Drogga. Dette er noen av tankene politikerne sitter med når kommunedel- planen for Årnes skal fornyes.

At Nes skal ha et sterkt og attraktivt bygdesenter er politikerne enige i. Men om det er riktig å kalle det en trivelig stasjonsby eller bygdeby, og hvem skal Årnes være attraktivt for? Dette var blant spørsmålene formannskapsmedlemmene tok opp da de hadde kommunedelplan Årnes som tema på sitt arbeidende møte.

- Årnes skal først og fremst være nesbuenes førstevalg. Vi må sørge for at det blir nettopp det. Når man skal noe, skal man kunne finne det på Årnes, sa Åse Birgitte Skjærli (V), som også pekte på at det er viktig at bygdesenteret har godt kollektivtilbud og godt gang- og sykkelvegnett.

Elvenært

Formannskapet gjennomførte en arbeidsøkt der flere ideer og tanker ble lagt fram. Det ble ikke fattet noen vedtak i denne omgang.

Anita Bue (Frp) tok opp begrepet bygdeby og mente det var litt feil begrep å bruke. Hun undret også på om trivelig er et uttrykk som brukes her. Bue ønsker imidlertid at det i den nye kommunedelplanen fokuseres mer på nærhet til jernbane og nærheten til Glomma. I humoristiske ordelag foreslo hun også å stenge avkjøringen fra Neskollen og ut på E16 som tiltak for å styrke Årnes.

Partikollega Tove Nyhus mente man burde framheve nærheten til elva.

Bystrand

- Det å få på plass en bystrand og et vertshus ville vært fint. Jeg mener vi skal dyrke det som gjør Årnes til et unikt tettsted, sa hun.

Odd Hagen (KrF) ønsket å utnytte passasjen langs elva enda bedre og han så også for seg et bredt utbygget sykkelvegnett.

- Årnes kan bli sykkelhovedstad for Øvre Romerike. Da får vi et særpreg, og det tror jeg vi må ha, sa han.

Tone Rønoldtangen (Ap) var opptatt av at man også må tenke på hvordan man legger bebyggelsen på Årnes slik at ikke stenger for tilgjengeligheten til elva med blokkbebyggelse.

- På den ene siden av brua har vi gjort det, og vi må sørge for at vi i alle fall ikke gjør det på den andre siden. Vi må også sette estetiske krav når det gjelder blokker, sa hun.

- Det er generelt mye bra i den gamle planen, men det dukker allerede opp noen problemstillinger som er mer aktuelle i dag. Fortetting er et litt negativt ladet ord, men kanskje kompakt er bedre, foreslo hun.

- Velkommen til kompaktbyen. Kanskje kan vi ta opp Drogga igjen og få vannspeil i sentrum, og med en felles parkering kan vi få et bilfritt sentrum med myldring, foreslo Rune Tranum (Ap).

