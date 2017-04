- Nes Strandhager er god knoppskyting for Nes

Politikerne er fortsatt positive til prosjektet Nes Strandhager.

Et enstemmig formannskap vedtok at et forslag til detaljreguleringsplan for Nes Strandhager legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.

Planforslaget åpner for muligheten til å etablere 97 hytter der Hagen Camping ligger i dag ved Glomma.

- Dette er knoppskyting for Nes. Dette er positivt, og det kan føre til at vi kan få flere slike hyttefelt i Nes, fastslo Rune Tranum (Ap). Han la til at dette kan bli en merkevare som setter Nes mer på kartet.

Han fikk støtte fra Kjell Jevne (H).

- Dette er kjempebra. En gladsak for hele Nes. Det dreier seg om næringsutvikling som vi håper blir realisert, sa han.

Formannskapet vedtok så enstemmig at planene legges ut på høring.

