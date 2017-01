- Lensmannskontoret blir redusert til liten filial

Politidirektør Odd Reidar Humlegård støtter politimesterens organisering av politiet. Lensmannskontoret på Årnes blir redusert kraftig.

Oslo

- Jeg er særdeles skuffet over direktoratet. Vi blir redusert fra å være et velfungerende lensmannskontorene til en liten politifilial. Et lokalt forankret politi forsvinner, og dette vil påvirke tryggheten til nesbuene i negativ forstand, sier tillitsvalgt på Nes lensmannskontor, Vidar Aasvangen.

Støtter politimesteren

Politidirektøren støtter politimesterens forslag om organisering av politiet i Øst politidistrikt. Dette betyr at direktoratet opprettholder en politifilial på Årnes, men som Raumnes tidligere har skrevet, skal kontoret kun være bemannet tre dager i uka og det er begrenset hva som er kontorets oppgave. Det er med andre ord et sterkt redusert polititjenestested som blir å finne på Årnes i framtida.

- Politidirektoratet støtter forslaget fra politimesteren i Øst, og de argumenter som anføres, skriver politidirektør Odd Reidar Humlegård i sin pressemelding.

Venstre-politiker Åse Birgitte Skjærli har arbeidet hardt for å beholde dagens lensmannskontor på Årnes. Hun er ikke fornøyd med konklusjonen til politidirektøren.

- Dette er vi ikke fornøyd med, særlig med bakgrunn i hva Stortinget har beskrevet hva nærpolitiet skal være. Det skal være lokalt til stede, ha god lokalkunnskap med bred kontaktflate mot lokalsamfunn og innbyggere. Det er det vi har nå, og det er det som nå blir borte. Dette skal vi klage på, sier Åse Birgitte Skjærli (V).

- Godt klagegrunnlag

Skjærli viser til at stortingsvedtaket sier at det skal være avklart hva innbyggerne får i den nye modellen. Hun m, ener at det ikke er avklart hva nesbuene nå får med den nye modellen.

- Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får med denne reformen. Løsningen peker bare på hva vi ikke skal ha og ikke hva vi faktisk får. Prosessen har heller ikke fulgt det som er vedtatt av Stortinget. Fordi stortingsvedtaket sier at dokumentet må være utformet presist nok til at det er mulig å evaluere sluttresultatet, Det er ikke mulig å evaluere dette sluttresultatet slik vedtaket ligger. Vi har med andre ord et godt klagegrunnlag, sier Skjærli.

Les mer om: nyheter