- Jeg hørte buldring og tenkte at dette måtte være snøskred

Et nytt skred rev med seg boliger i Longyearbyen i dag. Kristine Rybråten fra Årnes opplevde det på nært hold.

SVALBARD

Kun noen dager etter at en delegasjon med Raumnes-lesere reiste hjem fra Svalbard og Longyearbyen, gikk det et nytt snøskred gjennom bebyggelsen. Som det forrige, i 2015, tok skredet flere bygninger.

Kristine Rybråten fra Årnes er i Longyearbyen på ferie. Hun forteller om hvordan hun opplevde det hele:

- Jeg var ute og gikk og la merke til noe som hørtes ut som torden. Jeg hørte at dette måtte være snøskred. Kort tid etterpå så jeg ambulanse, brannvesen som kom kjørende til stedet. Folk løp mot et boligområde her. Jeg var bare noen hundre meter unna. Jeg kom rett fra museet her da jeg hørte et kraftig smell og så en bygning som virket å være nesten delt i to, sier Rybråten til Raumnes.

Under sitt ferieopphold på Svalbard bor hun på et overnattingssted i Nybyen.

- Det ligger litt unna skredet. Jeg er skjelven fortsatt. Dette var en spesiell opplevelse, sier hun til Raumnes.

Skredet kom litt etter klokken elleve. Mange er nå evakuert fra det skredutsatte området.

- Det blåser 20 meter pr. sekund her. Akkurat nå føles det greit å være trygt inne på Coal Miners' Cabins, sier Rybråten.

NRK melder at skredet gikk fra fjellet Sukkertoppen i veg 228 i Longyearbyen. Rasstedet er kun noen hundre meter fra stedet hvor to mennesker mistet livet i et skred før jul i 2015.

Saken oppdateres.

