- En ære å være med i bok om Rembrandt

Haakon Engelsen er den ene av to skandinaviske kunstnere som har fått plass i en stor minnekatalog om Rembrandt.

- Dette kom som en stor overraskelse. Det kom ei dame med pakke på døra. Jeg ante ingen ting om denne boka, sier Haakon Engelsen.

Han er glad og stolt over å være representert i minnekatalogen for en av verdenskunstens største malere, og han er rørt over at utgiver, den italienske kunstforeningen Italia in Arte Nel Mondo, har valgt ut et bilde av Engelsen og hans avdøde kone Elisabeth.

- Min kunst kom inn i et nytt og bedre spor da jeg traff henne, og hun fortjener å være avbildet i denne boka, sier han.

Anerkjennelse

Han beskriver det som et høydepunkt at han og en finskfødt kunstner bosatt i Norge, som også har hatt utstillinger og mottatt god respons fra Italia, er de eneste kunstnere fra Skandinavia i jubileumskatalogen om Rembrandt. Katalogen på 300 sider er gitt ut i forbindelse med at det i fjor var 410 år siden den nederlandske kunstneren ble født. 104 samtidskunstnere fra land i og utenfor Europa er representert i katalogen. Engelsen har vært æresmedlem i den italienske kunstforeningen de siste årene.

- Denne boka er en hyllest av Rembrandt, og for min del er den også en anerkjennelse av min kunst. Jeg er stolt av å være representert i denne boka, sier Engelsen.

Stiller ut på Stein

Nå forbereder kunstneren seg på utstilling i hjembygda, nærmere bestemt Stein skole. Når museet åpner dørene for sesongen til våren, viser Haakon Engelsen sine bilder.

