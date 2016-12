- Arealene bør utnyttes hardt

I en uttalelse til planene om Årneskvartalet skriver Fylkeskommunen at man bør utnytte arealene så nær kollektivknutepunktene hardt.

Romerike Arkitekter har varslet oppstart av reguleringsarbeid for området S3 i Årnes sentrum; Årneskvartalet. Formålet med planen er et stort fellesbygg for boliger, forretninger og kontorer. 3. oktober ble det gitt dispensasjon fra krav om felles regulering for hele sentrumsområdet.

Tiltaket er nå vurdert av Fylkeskommunen som regional planmyndighet og Fylkesrådmannen støtter planene om økt arealutnyttelse.

- Fylkesrådmannen mener det er viktig å legge opp til en høy arealutnyttelse for å bidra til å nå målene i den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, fastslår Benedicte Søgnen Bendiksen, planrådgiver i Fylkeskommunen.

-Meget ønsket

- Vi opplever at vi av og til arbeider i motvind i Nes kommune. Derfor er det viktig at en slik uttalelse fra Fylkeskommunen kommer fram i lyset gjennom Raumnes, sier Tim A. Holmvik i Hobrå Eiendom AS, som er engasjert i arbeidet med å utvikle Årneskvartalet-prosjektet. Han viser til at mange betegner dette byggeprosjektet som meget ønsket.

- Det er i alle fall dette inntrykket vi får når vi prater med folk, sier Holmvik, og legger til at de som er fornøyde ikke leverer høringsuttalelser.

Fylkesrådmannen lanserer noen anbefalinger, blant annet at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering og en definert andel ladepunkter for elbil.

Stasjonsbyen

- Man kan få inntrykk av at dette utbyggingsprosjektet opplever motbør, noe som ikke er tilfelle ute blant folk, fastslår Holmvik.

Han betegner innspillet om hard arealutnyttelse som viktig fra en regional myndighet.

Siden det er gitt dispensasjon fra kravet om felles regulering, ser fylkesrådmannen det som desto viktigere å utarbeide denne planen på en måte som tar hensyn til nærheten til blant annet felt S1 og eldre bebyggelse som utgjør den gamle stasjonsbyen Årnes.

